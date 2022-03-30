Россия выпустила ряд ракет по Хмельницкой области: обошлось без жертв, полиция документирует последствия ударов

Пострадали несколько объектов на территории Хмельницкого и Староконстантинова.

В Хмельницкой области полиция документирует последствия ракетных обстрелов в Староконстантинове и областном центре.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

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Отмечается, что в течение 29-30 марта страна-агрессор выпустила ряд ракет по региону. В результате взрывов пострадали несколько объектов на территории Хмельницкого и Староконстантинова.

Спасателям удалось локализовать возгорание. По словам Гамалия, обошлось без жертв и пострадавших.

"Сейчас следователи проводят осмотры мест происшествия, документируют последствия и масштабы разрушений. Собранные материалы будут направлены в управление СБУ в Хмельницкой области", — говорится в сообщении главы Хмельницкой ОГА.

Как сообщалось, в ночь на 30 марта армия Российской Федерации нанесла три ракетных удара по Хмельницкому. Это первый обстрел города с начала русской войны в Украине, 24 февраля. Оккупанты РФ варили по промышленным объектам области. Информация о пострадавших проверяется.

Кроме того, 29 марта российские войска нанесли удар по Староконстантину Хмельницкой области. Населённый пункт Хмельнитчины стал одним из первых, по которым Российская Федерация нанесла ракетный удар в первый день войны. После этого по местному аэродрому попали еще несколько раз.

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