Война
178
1 мин

Россия выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 15 октября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • БПЛА на севере Черниговщины, курс юго-западный;

  • БПЛА на западе Сумщины, курсом на Черниговщину;

  • БпЛА в Харьковской области, курсом на Днепропетровщину;

  • БпЛА на юге Харьковщины и востоке Днепропетровщины, вектор движения на Краматорск.

Напомним, что военный обозреватель Богдан Мирошников опроверг слухи о якобы полной оккупации Купянска, подчеркнув, что украинские защитники продолжают держать оборону, несмотря на сложную ситуацию.

178
