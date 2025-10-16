- Дата публикации
Россия выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 15 октября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
БПЛА на севере Черниговщины, курс юго-западный;
БПЛА на западе Сумщины, курсом на Черниговщину;
БпЛА в Харьковской области, курсом на Днепропетровщину;
БпЛА на юге Харьковщины и востоке Днепропетровщины, вектор движения на Краматорск.
Напомним, что военный обозреватель Богдан Мирошников опроверг слухи о якобы полной оккупации Купянска, подчеркнув, что украинские защитники продолжают держать оборону, несмотря на сложную ситуацию.