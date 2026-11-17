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Россия выпустила восемь ракет по Черкасской области: что известно о последствиях мощной атаки
Город пережил две волны российских обстрелов. Все пострадавшие госпитализированы, а на местах ударов продолжается обследование территории.
Черкасщина подверглась массированной ракетной атаке. В Смеле под ударом оказалась промышленная инфраструктура, повреждены учебное заведение и жилые дома. Шесть человек получили травмы.
О последствиях российских обстрелов сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
По его словам, с ночи российские войска атаковали Смелое восемью ракетами. Город пережил две волны обстрелов.
«Под ударом оказалась промышленная инфраструктура. Также повреждено заведение профессионального образования и выбиты окна в жилых домах рядом», — сообщил Табурец.
В результате атаки пострадали шесть человек. Всех госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
На местах ушибов работают необходимые службы. Обследование поврежденных территорий продолжается.
Ситуация со светом в Черкасской области
Кроме того, в Уманском районе из-за предыдущей российской атаки на украинскую энергетику временно не действуют графики почасовых отключений электроэнергии.
Энергетики работают над стабилизацией ситуации.
Также, по информации главы ОВА, в течение 16–17 ноября силы противовоздушной обороны обезвредили три российских беспилотника в пределах Черкасской области.
Что известно о ситуации в Черкасской области
Накануне Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за последствий этого удара в Уманском районе Черкасской области временно не действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Энергетики работают над стабилизацией ситуации.
Кроме того, по данным начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца, в течение 16–17 ноября силы ПВО обезвредили три российских беспилотника в пределах области.