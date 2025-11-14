Россия вышла на новый этап войны против Украины: авиаэксперт объяснил

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Россия переходит к новому этапу войны, который характеризуется массированными ударами, направленными непосредственно по жилым домам и гражданскому населению.

Такое мнение высказал авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телеканала «КИЕВ24», комментируя ночную атаку врага.

Романенко отметил, что последняя атака стала показательной, поскольку впервые основная масса российских дронов-камикадзе Шахед и ракет была направлена не на объекты инфраструктуры или военные цели, а именно на жилую застройку и высотные здания.

Реклама

«Первое я увидел, чтобы основная масса Шахедов и ракет была направлена на жилую застройку, на высотные здания в Украине. Вот это первый момент. Русские выходят на новый этап войны. Они уже воюют просто с гражданским населением, просто с жилыми домами», — сказал эксперт.

По словам Валерия Романенко, такое изменение целей свидетельствует о том, что РФ сознательно и целенаправленно ведет войну против гражданского населения Украины.

Напомним, в результате ночной атаки врага на столицу пострадали 36 жителей Киева. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что эта атака также унесла жизни шести киевлян.

Враг применил баллистику, «Калибры» и рои ударных дронов, что привело к жертвам среди гражданского населения: погибли шесть киевлян, еще более 30 получили ранения.