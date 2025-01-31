Россия вышла на "плато" и больше не может наращивать наступательный потенциал — Тимочко

Наступление российских захватчиков со стадии "пика" перешло на "плато", но пока рано говорить, что будут какие-то радикальные изменения на фронте.

Об этом в эфире РБК-Украина заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Он отметил, что нужно очень ограниченно относиться к заявлениям, что Россия уже вышла на максимум своего наступательного потенциала и не может его еще больше раскрутить.

"Я пару месяцев назад говорил, что россияне находились на пике своих возможностей, потом пик переходит в плато, а затем собственно момент убыли потенциала. Сейчас мы можем рассматривать, что они из пика переходят в плато", — отметил Тимочко.

Он пояснил, что у россиян нет ресурса для наращивания наступательного потенциала, но еще есть возможности поддерживать его на текущем уровне.

"Но мы уже по линии фронта наблюдаем, что по сути такая ситуация происходит. Да, она не очень заметна, но понемногу-понемногу. Это связано с тем, что мобилизация у них тоже хромает, и что нам удалось уничтожить большое количество их складов, инфраструктуры, нефтеперерабатывающие заводы", — добавил Тимочко.

Он отметил, что в настоящее время Силы обороны находятся в достаточно сложном напряженном состоянии, поэтому утрата потенциала со стороны россиян не означает, что ВСУ перейдут в наступление.

"У нас создастся какая-то совершенно идеальная картина. На самом деле нет, бои будут тяжелы для нас, потому что по большому счету, враг штурмует 60 раз, или 40 раз в день, значимой разницы оно для нас иметь не будет, все равно бои будут круглосуточные", – подчеркнул эксперт.

Тимочко считает, что это может снизить количество потерь ВСУ, но ситуация сложна для обеих сторон.

"Не надо посыпать себя лаврами победы, но это то, что не дает россиянам наращивать потенциал. А нам дает возможность наращивать свои ресурсы, пусть не столь быстро, как хотелось бы", — добавил Тимочко.

Вместе с тем он добавил, что в настоящее время нельзя говорить о каких-либо радикальных изменениях на фронте в ближайшее время.

"Но то, что тенденция к абсолютному контролю россиян за обстановкой тоже уже достаточно не основывается на каких-либо подтверждениях. Мы все больше видим даже как сейчас Путин начинает танцевать, ядерная риторика меняется. Будем видеть как на международной арене, в частности в Америке и странах НАТО, какая будет поддержка нас и как будем мы консолидированы в ситуации вокруг нас", — подчеркнул Тимочко.

Ранее сообщалось, что россияне продолжают совершать скрытую мобилизацию и не собираются прекращать войну.

Мы ранее информировали, что российские захватчики значительно усилили атаки на Краматорском направлении.

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