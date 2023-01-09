Россия выставила на продажу украденный в Украины авиаремонтный завод

Оккупационные власти во временно аннексированном Крыму выставили на продажу 100% акций входящего в состав ГП "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", который входит в состав "Укроборонпрома".

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Завод находится на временно оккупированной территории с 2014 года.

Это уже третья попытка захватчиков продать то, что им не положено, подчеркнули в госконцерне.

"Действия оккупационных властей РФ являются очередным проявлением агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины, а результаты так называемого аукциона можно считать недействительными", — говорится в сообщении.

В госконцерне подчеркнули, что временно оккупированная Россией Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины, а также международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Временная оккупация РФ территорий Украины незаконна и не создает для государства-агрессора никаких территориальных прав.

Напомним, по прогнозам военных, экспертов и политиков, 2023 должен стать решающим в войне России против Украины. Так, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что уже в мае 2023 года Украина уволит оккупированный РФ Крым.

В Офисе президента считают, что Россия уже готова бежать из Крыма и Донбасса.

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