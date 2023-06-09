Россия высылает японского дипломата через помощь Украине: что известно

Министерство иностранных дел РФ вызвало на ковер посла Японии Тоехису Кодзуки из-за объявленной ранее Японией помощи Украине.

Об этом говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что РФ обвинила Японию в поставках Украине вооружения, якобы потом используемого для атак пограничных российских регионов.

"Администрация премьер-министра Кишиды тем самым должна быть готова разделить ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих военную технику, предоставляемую Киеву", — заявляют россияне.

В то же время МИД России пригрозил Японии, что помощь Украине "загоняет двусторонние отношения в опасный тупик".

Напомним, что вооруженные силы Украины получили от Японии 100 военных автомобилей и 30 тысяч пищевых наборов.

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