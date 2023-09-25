Россия вывела 7 кораблей в Черное море: сколько "Калибров" на бортах

В Азовское и Средиземное моря россияне вывели по одному кораблю.

Россияне вывели на боевое дежурство в Черное море семь кораблей по состоянию на утро 25 сентября. Два из этих судов являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

По состоянию на 09:00 на боевом дежурстве в Черном море находятся два носителя "Калибр" с общим залпом до 12 ракет.

В то же время в Азовском и Средиземном морях находятся по одному российскому кораблю. Ракетоносителей среди них нет.

Количество российских кораблей, выведенных в три моря 25 сентября / Фото: Facebook/Военно-Морские силы Украины

Напомним, россияне в ночь на 25 сентября атаковали Украину ракетами "Калибр", ракетами П-800 "Оникс" и дронами-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось сбить 11 "Калибров" и 19 беспилотников.

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