Россия вывела ракетоносители к Черному и Средиземному морям: на бортах много "Калибров"

В акватории Азовского моря вражеских кораблей нет.

По состоянию на утро вторника, 8 октября, агрессорка Россия вывела в Черное и Средиземное море носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил

В Черном море находится 16 российских кораблей, из которых семь являются носителями крылатых ракет "Калибр". Их общий залп – до 48 ракет. К Средиземному морю РФ вывела два вражеских корабля. Один из них – носитель крылатых ракет. Его общий залп – до 4 ракет.

Между тем, в Азовском море российские суда отсутствуют.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко, что атака по Киеву "Кинжалами" могла быть репетицией. "Это тревожно, потому что достаточно давно такого не было. Общий залп "Калибров" составляет до 48 единиц. Это серьезный показатель", — подчеркнул он.

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