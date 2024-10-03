Россия вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря: сколько "Калибров" на бортах

В акватории Азовского моря вражеских кораблей нет.

По состоянию на утро четверга, 3 октября, агрессор Россия вывела в Черное и Средиземное море носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на сегодняшнее утро в Черном море находится вражеский корабль-ракетоноситель. На его борту — до четырех "Калибров". К Средиземному морю РФ вывела два вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет. Их общий залп до 24 ракет.

Между тем, в Азовском море российские суда отсутствуют.

Как сообщалось, Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов по состоянию на 3 октября. С июля 2022-го ликвидировано 656 710 солдат армии РФ.

Читайте также:

ВСУ продемонстрировали эффектную работу танка по оккупанту