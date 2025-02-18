Россия вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря: сколько "Калибров" на бортах

В Средиземном и Черном морях 5 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 30 ракет.

Утром 18 февраля войска агрессорки России вывели в Черное и Средиземное море носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;

в Азовском море вражеских кораблей нет;

в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море – 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море – 11 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Армия РФ вывела ракетоносители к Черному и Средиземному морям / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море в 1974 г. (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию.

Напомним, в Черном море к кораблям Морской охраны ГПСУ присоединились неожиданные союзники – дельфины. Они сопровождают катера, создавая впечатление настоящего морского патруля.

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