Россия вывела в Черное 15 вражеских кораблей: сколько "Калибров" наготове

В Черном море находится 15 вражеских кораблей, в том числе и ракетоносители.

По состоянию на утро 8 мая в Черном море на боевом дежурстве Россия держит 15 кораблей, среди которых четыре носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 32 ракет.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

В Азовском море на дежурстве – один вражеский корабль; в Средиземном море – до пяти вражеских кораблей, из них один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – до четырех ракет.

Напомним, в Украине 8 мая около 11:56 объявили масштабную воздушную тревогу. По данным мониторинговых каналов, тревога связана с активностью потенциального носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" — МиГ-31К.

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