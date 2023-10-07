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Россия вывела в Черное и Азовское моря ракетоносители — сколько "Калибров" наготове

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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Россия вывела в Черное и Азовское моря ракетоносители — сколько "Калибров" наготове

Черноморский флот РФ/Фото из открытых источников

Россия вывела боевые корабли на дежурство с ракетоносителями.

По состоянию на утро субботы, 7 октября, Россия удерживает в Черном море на боевом дежурстве четыре корабля, в том числе носитель крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

"По состоянию на 07:30 в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля, из них 1 – носитель крылатых ракет "Калибр", — говорится в сообщении.

В Азовском море находится один вражеский корабль, несущий крылатые ракеты "Калибр"; в Средиземном море – три вражеских корабля, из них один носитель крылатых ракет "Калибр".

Напомним, Россия ночью ударила ракетами по Одесской области: последствия атаки (фото).

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Дата публикации
Просмотры
839
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