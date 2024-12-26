Россия вывела в Черное и Средиземное море корабли с "Калибрами": сколько ракет на бортах

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
По состоянию на утро 11 июня агрессорка Россия вывела в Черное и Средиземное море носители крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.
Отмечается, что в акватории трех морей россияне держат шесть ракетоносителей. На их бортах может находиться до 40 ракет.
В Черном море находится один вражеский корабль с "Калибрами". Общий залп – до четырех ракет. К акватории Средиземного моря россияне вывели восемь кораблей, три из которых – ракетоносители. Общий залп – до 25 ракет;
В Азовском море вражеские корабли не находятся.
Напомним, армия РФ совершила массированный обстрел Украины на Рождество, 25 декабря. Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп заявил: такие действия Москвы показывают, что российский диктатор Путин не заинтересован в мире.
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