Россия вывела в Черное и Средиземное море ракетоносители: сколько "Калибров" на бортах

В Черном море один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", отмечает Генштаб.

По состоянию на утро 18 октября в Черном море один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", в Азовском море вражеских кораблей нет, а вот в Средиземном море четыре вражеских корабля, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом к 16 ракет.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба за 18 октября.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – шесть судов, из них четыре продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю – девять судов, из них два двигались из пролива Босфор.

Генштаб отмечает, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним, авиаэксперт Анатолий Храпчинский заявил, что российская армия активно накапливает крылатые ракеты. В частности, военные страны-агрессора готовятся к мощным обстрелам Украины.

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