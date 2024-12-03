Россия вывела в Черное и Средиземное море ракетоносители: сколько "Калибров" на бортах

В Средиземном море выведены пять вражеских кораблей, из которых четыре содержат на борту "Калибры".

Армия РФ вывела в Черное море один носитель крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море находятся 4 российских корабля, которые одновременно могут запустить 44 ракеты этого типа.

Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.

По данным военных, в Черном море наблюдается один вражеский корабль. У него нет на борту крылатых ракет "Калибр" для запуска в направлении Украины.

В Азовском море российских кораблей нет.

В Средиземном море выведены пять вражеских кораблей, из которых четыре содержат на борту "Калибры". Вероятный общий залп ракет этого типа составляет 44 единицы.

Военно-морские силы ВСУ

За прошедшие сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 10 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря – 6 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

Кроме того, по данным военных, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию.

Напомним, ракетная атака РФ вывела из строя часть оборудования ТЭС ДТЭК.

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