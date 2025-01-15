Россия вывела в Черное и Средиземное моря корабли с "Калибрами": сколько ракет на бортах

В акватории морей – более 20 ракет.

По состоянию на утро 15 января, агрессорка Россия вывела в Черное и Средиземное моря носители крылатых ракет "Калибр". В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

Отмечается, что в Черном море находится один вражеский корабль с "Калибрами". Общий залп – до четырех ракет. В акваторию Средиземного моря россияне вывели семь кораблей, два из которых – ракетоносители. Общий залп – до 22 ракет.

Как сообщалось, утром 15 января агрессорка Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины. В частности, сообщалось о пусках ракет "Калибр".

Напомним, утром 15 января армия РФ атаковала Украину ракетами. В частности, российская армия нанесла ракетный удар по Львовской области. На территории региона есть попадания.

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