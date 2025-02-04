Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия вывела в Черное и Средиземное моря корабли с "Калибрами": сколько ракет на бортах

Россия вывела в Черное и Средиземное моря корабли с "Калибрами": сколько ракет на бортах

Ракетоносители врага прячутся под Крымским мостом. Фото: X (Twitter)

В Черном море находятся два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет.

По состоянию на утро 4 февраля агрессорка Россия   вывела в Черное и Средиземное моря носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

  • В Черном море два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет;
  • в Азовском море вражеских кораблей нет;
  • в Средиземном море шесть вражеских кораблей, из которых два являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – семь судов, из них пять продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – девять судов, из них шесть двигалось из пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни в море 1974 года (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию.

Напомним, Россия замедлила наступление на фронте, но продолжает нести большие потери.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация