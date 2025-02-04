Россия вывела в Черное и Средиземное моря корабли с "Калибрами": сколько ракет на бортах

В Черном море находятся два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет.

По состоянию на утро 4 февраля агрессорка Россия вывела в Черное и Средиземное моря носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Черном море два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет;

в Азовском море вражеских кораблей нет;

в Средиземном море шесть вражеских кораблей, из которых два являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – семь судов, из них пять продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – девять судов, из них шесть двигалось из пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни в море 1974 года (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию.

Напомним, Россия замедлила наступление на фронте, но продолжает нести большие потери.

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