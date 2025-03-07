Россия вывела в Черное и Средиземное моря корабли с "Калибрами": сколько ракет на бортах

Военно-Морские силы ВСУ отмечают, что вражеских кораблей нет только в Азовском море.

По состоянию утра 7 марта в Черном море присутствуют три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.

Об этом информируют Военно-Морские силы ВСУ.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном — четыре вражеских корабля, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю — 22 судна, из них пять продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря — пять судов, из них два продолжили движение из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 7 марта министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что РФ атаковала энергетическую и газовую инфраструктуру Украины. Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий.

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