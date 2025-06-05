Россия вывела в Черное и Средиземное моря корабли с "Калибрами": сколько ракет на бортах

Ракетоноситель. / © Associated Press

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По состоянию на утро четверга, 5 июня, Россия вывела в Черное и Средиземное море носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

Отмечается, что в Черном море находится один вражеский корабль с "Калибрами". Общий залп – до шести ракет.

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В акваторию Средиземного моря россияне вывели три корабля, один из которых – ракетоноситель. Общий залп – до восьми ракет.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что Российская Федерация продолжает производить и копить ракеты и беспилотники для ударов по Украине. Эти действия демонстрируют постоянные намерения Москвы выиграть войны военными средствами.

По оценкам ГУР, Россия может производить около 150–200 ракет в месяц. В частности, от 60 до 70 - "Искандер-М", от 10 до 15 - "Кинжалов", от 20 до 30 - Х-101, от 25 до 30 - "Калибров", до 10 - Х-32 и в целом от 20 до 30 - "Оникс" и "Циркон".

Дата публикации 13:51, 02.06.25 Количество просмотров 148 Мир шокирован "паутиной! В СБУ комментировать решаются единицы! Однако заговорил Малыш