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Россия вывела в Черное и Средиземное моря ракетоносители: сколько "Калибров" на бортах
Российские корабли по состоянию на утро 3 июня одновременно могут запустить 20 ракет.
Армия РФ вывела в Черное море два носителя крылатых ракет «Калибр». В Средиземном море находятся три российских корабля, которые одновременно могут запустить 20 ракет этого типа.
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ в Facebook.
В Черном море два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 12 ракет;
в Азовском море вражеских кораблей нет;
в Средиземном море три вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до восьми ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
к Черному морю — 10 судов, из них семь продолжили движение в направлении пролива Босфор;
к Азовскому морю — три судна, из них одно двигалось из пролива Босфор.
В Военно-морских силах ВСУ отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.