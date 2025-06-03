Россия вывела в Черное и Средиземное моря ракетоносители: сколько "Калибров" на бортах

Российский корабль запускает ракеты «Калибр»

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Армия РФ вывела в Черное море два носителя крылатых ракет «Калибр». В Средиземном море находятся три российских корабля, которые одновременно могут запустить 20 ракет этого типа.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

В Черном море два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 12 ракет;

в Азовском море вражеских кораблей нет;

в Средиземном море три вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до восьми ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

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к Черному морю — 10 судов, из них семь продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю — три судна, из них одно двигалось из пролива Босфор.

В Военно-морских силах ВСУ отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.