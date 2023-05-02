Россия вывела в Черное море 10 кораблей: сколько "Калибров" наготове

После ночи в Черном море остается один ракетоноситель.

Армия РФ вывела в Черное море десять кораблей, из них один – носитель крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, в Черном море идет шторм.

"Погода действительно на нашей стороне. Она не способствует выполнению боевых задач противником, поэтому корабельная группировка пока хоть и держится в количестве десяти единиц, но они рассредоточены — максимально маневрируют, чтобы не быть пораженными, не находиться в одном конкретном месте или районе", — – сказала она.

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Гуменюк отметила, что после ночи в Черном море остается один ракетоноситель. Второй был заведен в пункт базирования.

"При этом четыре ракеты типа "Калибр" все же находятся наготове у россиян. Это высокоточное оружие, поэтому ракетная угроза остается, хотя и не столь критическая", — резюмировала Гуменюк.

Напомним, россияне боятся заходить в "родную гавань" Севастополя после подрыва нефтебазы в Казачьей бухте. После "хлопка" оккупанты вывели больше кораблей в Черное море

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