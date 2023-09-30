Россия вывела в Черное море 13 кораблей: сколько "Калибров" готовы к удару

По состоянию на утро 30 сентября в Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп — до 14 ракет.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

В Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном море – один корабль. Ракетоносители отсутствуют.

Также за сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря – 11 судов, из них два двигались из пролива Босфор; к Черному морю – 17 судов, из них два продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в ночь на 30 сентября оккупанты совершили очередную атаку беспилотниками по территории Украины, выпустив 30 дронов по южным регионам — подробности.

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