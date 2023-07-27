Россия вывела в Черное море 15 кораблей: Гуменюк назвала угрозы

Россияне по состоянию на 27 июля держат в Черном море на боевом дежурстве 15 кораблей, среди которых один подводный носитель ракет "Калибр".

Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам Гуменюк, Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 15 кораблей, несмотря на бурящий там шторм. Представительница украинских военных также сообщила, что российские оккупанты готовят очередную провокацию в море, о чем предупреждали международные партнеры.

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"Ситуация остается сложной и усложняется еще и погодными условиями – бурлит шторм, и он достаточно мощный, и штормовая погода будет держаться еще определенное количество часов по меньшей мере, а возможно, даже растянется на двое суток, но это не мешает врагу держать ракетоносители на боевом дежурстве", – рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга.

Она уточнила, что в море находится всего один российский ракетоноситель – подводный. Это именно тот, который запускал по Украине ракеты в ночь на 27 июля.

"Исходя из того, что он наделал ночью, он оставил на своем борту еще два "Калибра" и, по всей вероятности, будет заведен в пункт базирования для обновления запасов или ротацию, и выйдет другая подлодка", — рассказала Гуменюк.

Российская агрессия в Черном море

Российские захватчики устроили в ночь на 27 июля очередную ракетную и дроновую атаку по Украине, в частности запустив ракеты из Черного моря по портовой инфраструктуре Одесчины. Силам ПВО удалось сбить восемь российских БПЛА.

Накануне Гуменюк предупреждала, что враг может устроить в Черном море провокации против иностранного судна, чтобы обвинить во всем Украину.

В тот же день в украинском Минобороны заявили о подготовке Россией кораблей и авиации для блокировки районов Черного моря.

В то же время, аналитики Института изучения войны полагают, что российский флот не сможет полностью блокировать украинские порты, несмотря на усиление своего военного присутствия в Черном море.

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