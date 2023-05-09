Россия вывела в Черное море 18 кораблей: сколько "Калибров" наготове

Корабельная группировка России в Черном море 9 мая составляет 18 единиц, среди которых пять ракетоносителей с 28 ракетами "Калибр" на борту.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

"В настоящее время в Черном море корабельная группировка (врага – ред.) представляет 18 единиц, среди которых пять ракетоносителей. С учетом того, что ночью они немного отстрелялись, но еще по меньшей мере 28 ракет типа "Калибр" держат наготове", – рассказала Гуменюк.

Ракетная атака по Украине 9 мая

Россияне устроили новую массированную атаку по Украине в ночь на 9 мая, выпустив 25 ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. Силам ПВО удалось уничтожить 23 вражеских ракеты.

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Обломок сбитой ракеты упал на частный двор в Киеве. Части вражеской ракеты были обнаружены и в области. Зафиксированы частичные разрушения гражданской инфраструктуры.

В Днепре обломки российской ракеты упали на четырехэтажку и ранили 32-летнюю женщину.

Две ракеты враг выпустил по Черкасчине. Там возник незначительный пожар и взрывной волной были повреждены окна в коммунальном заведении.

Утром 9 мая Гуменюк предупредила, что Россия может нанести в течение дня новый ракетный удар по Украине или подождать и устроить атаку 10 мая.

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