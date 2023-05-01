Россия вывела в Черное море 8 вражеских кораблей: сколько "Калибров" наготове

Два ракетоносителя могут быть снаряжены "Калибрами", общий залп которых – до 8 ракет.

Россия вывела в море 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Отмечается, что два ракетоносителя могут быть снаряжены "Калибрами", общий залп которых – до 8 ракет.

Тем временем в Азовском море находится 2 вражеских корабля, тогда как в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 4 вражеских корабля, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет.

В общем за сутки проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

до Азовского моря – 3 судна;

к Черному морю – 7 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

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"Рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — отметили в Военно-морских силах ВСУ.

Добавим, на фоне приближающегося украинского контрнаступления и взрывов в Севастополе у Черного моря зафиксировали самолет радиолокационной слежки НАТО.

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