Россия вывела в Черное море два ракетоносителя: сколько "Калибров" готовы к удару

Также носу "Калибров" есть в Средиземном море.

По состоянию на 8 мая агрессор Россия вывела в акваторию Черного моря два носителя крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

"В Черном море — два вражеских корабля, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Средиземном море находится три вражеских корабля. Среди них есть два ракетоносителя "Калибров". Общий залп – до 24 ракет. В Азовском море русские корабли отсутствуют.

Напомним, ночью и утром 8 мая РФ запустила "Кинжалы", "Калибры", баллистику и дроны по Украине. В частности, враг выпустил из акватории Черного моря четыре "Калибра". Все эти крылатые ракеты уничтожили ПВО.

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