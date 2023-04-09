Россия вывела в Черное море два ракетоносителя: в ОК "Південь" предупредили об угрозе "Калибров"

Украинцев также предупредили о минной опасности в Черном море.

По состоянию на утро воскресенья, 9 апреля, Россия держит в Черном море два ракетоносителя с восемью "Калибрами" на борту.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Півдня" Наталья Гуменюк.

"Враг продолжает держать корабельную группировку в Черном море. Сейчас они используют подлодки, их две, увеличили с прошедших суток до двух, поэтому ракетный залп может достигать 8 ракет. Напомню, пуск с подлодки сложнее выявить нашим средствам ПВО и это означает, что при объявлении воздушной тревоги нужно действовать максимально оперативно", — подчеркнула Гуменюк.

Также она напомнила о минной опасности.

"После штормовой погоды, сейчас, когда потеплело, море может приносить неприятные сюрпризы к побережью, поэтому нужно следить и помнить о необходимости соблюдения дистанции до среза воды — хотя бы 200 метров, не приближаться поближе", — резюмировала пресс-секретарь ОК "Південь" .

Напомним, Наталья Гуменюк высмеяла длиннющий окоп, который вырыли российские военные на захваченной части Запорожской области. Она заверила, что траншея оккупантов будет единственной их победой в войне против Украины, другие им не светят.

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