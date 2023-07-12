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Россия вывела в Черное море фрегат "Адмирал Эссен": уровень ракетной угрозы высок

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Россия вывела в Черное море фрегат "Адмирал Эссен": уровень ракетной угрозы высок

Россия вывела в Черное море фрегат "Адмирал Эссен": уровень ракетной угрозы высок. / Фото: Associated Press

Россия снова увеличила количество "Калибров" в Черном море.

Россия по состоянию на 12 июля увеличила количество ракетоносителей в Черном море, общий залп может составить 12 "Калибров".

Об этом сообщило Оперативное командование "Південь".

"В Черном море враг нарастил присутствие ракетоносителей. Вдобавок к подводной лодке вышел фрегат "Адмирал Эссен". Суммарный залп "Калибров" может достигать 12", — говорится в сообщении.

В ОК "Південь" предупредили, что уровень ракетной угрозы оценивается как высокий, а на фоне активности вражеской авиации и беспилотной разведки это может свидетельствовать о подготовке к предстоящим атакам.

Людей просят реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Одесской областях и Крыму днем 12 июля раздается воздушная тревога.

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Дата публикации
Просмотры
118
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