Россия вывела в Черное море "Калибры": сколько ракет наготове

На утро 26 июля в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, из них один – носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до четырех ракет.

Об этом сообщили Военно-Морские Силы ВСУ.

В Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, в Средиземном море – восемь вражеских кораблей, из них три – носители крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 28 ракет.

Напомним, Россия может устроить провокации в Черном море, в частности, чтобы обвинить Украину. Это может быть атака на иностранное судно под чужим флагом.

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