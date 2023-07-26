Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия вывела в Черное море "Калибры": сколько ракет наготове

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия вывела в Черное море "Калибры": сколько ракет наготове

Россия вывела в Черное море "Калибры". / Фото: УНИАН

Россия держит в Черном море 11 боевых кораблей.

На утро 26 июля в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, из них один – носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до четырех ракет.

Об этом сообщили Военно-Морские Силы ВСУ.

В Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, в Средиземном море – восемь вражеских кораблей, из них три – носители крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 28 ракет.

Напомним, Россия может устроить провокации в Черном море, в частности, чтобы обвинить Украину. Это может быть атака на иностранное судно под чужим флагом.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
13к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация