Россия вывела в Черное море корабль с ракетами "Калибр": в ВСУ предупредили украинцев

Российские террористы вывели на боевое дежурство корабль-носитель ракет "Калибр". Общий залп – 8 ракет.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

"В Черном море вражеская корабельная группировка увеличилась до 8 единиц. На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр", — говорится в сообщении.

В ВСУ призвали украинцев осторожничать и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Враг продолжает испытывать наши силы, выдержку и закалку. Не подвергаемся панике, провокациям и унынию. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, переходите в укрытие", — подчеркнули в ВСУ.

Ракетные обстрелы Украины

Российские оккупанты от 24 февраля наносят массированные ракетные удары по Украине. оккупанты уничтожают жилые дома, гражданскую и военную инфраструктуры. С 10 октября россияне массированно обстреливают украинскую энергетическую систему. Целью россиян является то, чтобы во время зимы украинцы остались без электричества и тепла. Последний массированный ракетный удар был 5 декабря. Тогда оккупанты выпустили по нашему государству 70 ракет, из которых 60 удалось сбить.

Российские оккупанты 14 декабря атаковали Киев и Киевскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В столице утром в среду раздавались взрывы. По предварительным данным, обошлось без жертв, повреждения получили несколько построек. В общей сложности россияне запустили по Киеву 13 дронов.

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