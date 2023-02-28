Россия вывела в Черное море корабли и подлодки с "Калибрами": в ВСУ предупредили об угрозе

Общий залп, который оккупанты могут запустить по нашему государству – 32 ракеты.

Россия по состоянию на 28 февраля вывела в Черное море 5 носителей ракет, среди которых есть 2 подлодки. Украинцы призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает ОК "Пивдень".

"Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 17 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, включая 2 подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет. Враг не прекращает воздушную разводку. ракетные удары, как массированные, так и точечные. Сигналы воздушной тревоги могут раздаваться чаще, не следует их игнорировать. Уровень угрозы значительно повышен", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ отмечали, что российские оккупанты могут нанести удары по гражданской инфраструктуре в любой момент, не привязываясь к символическим датам.

Также представитель Главного управления разведки Андрей Черняк рассказал, что Россия действительно меняет тактику нанесения ракетных ударов по территории Украины.

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