Россия вывела в Черное море подлодку с ракетами "Калибр" — Силы обороны юга

Ракетоноситель был выведен в Черное море после недельной паузы.

Российские захватчики вывели на боевое дежурство в Черное море подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа "Калибр".

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Об этом сообщили Силы обороны юга.

В сообщении указывается, что ракетоноситель был выведен в Черное море после недельной паузы.

"После недельной паузы враг вывел в Черное море подводный ракетоноситель. Его снаряжение до 4 крылатых ракет типа "Калибр". Уровень ракетной опасности очень высок", — отмечают военные.

Кроме того, военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги в случае оглашения угрозы.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне месяц не выводили в Черное море ракетоносители.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный рассказал о состоянии Черноморского флота РФ после ударов ВСУ.

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