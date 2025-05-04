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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия вывела в Черное море ракетоноситель с "Калибрами": какой возможен залп

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
"Калибр"

"Калибр" / © Associated Press

По состоянию на 06:00 04 мая 2025 года в Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет.

Об этом информируют Военно-Морские Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю — 13 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

  • до Азовского моря — 3 судна, которые продолжили движение из пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию.

Напомним, что ранее впервые в истории: украинский дрон Magura в Черном море уничтожил российский истребитель .

Удар произошел вблизи Новороссийска, где русские силы скрывают остатки своего Черноморского флота.

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