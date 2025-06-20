Россия вывела в Черное море ракетоноситель с "Калибрами": ВСУ предупреждают о новой угрозе

Ракеты «Калибр» / © Associated Press

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По состоянию на утро, 20 июня, Россия вывела в Черное море носитель крылатых ракет типа «Калибр». В связи с этим для Украины существует угроза обстрела.

Об этом говорится в отчете Военно-морских сил ВСУ.

В частности, по состоянию на утро в Черном море зафиксирован один носитель «Калибров» с общим залпом до шести ракет.

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В то же время в Азовском море вражеские суда отсутствуют. Однако в Средиземном море находится два вражеских корабля. Однако ни один из них не является носителем крылатых ракет типа «Калибр».

Кроме того, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю — девять судов, из них семь продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю — семь судов, из них четыре двигались из пролива Босфор.

В Черном море зафиксирован один носитель «Калибров» с общим залпом до шести ракет / © Facebook/ВМС ВС Украины

«Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 20 июня российские войска массированно ударили по Одессе беспилотниками. Была повреждена гражданская инфраструктура и возник пожар.

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