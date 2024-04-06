Россия вывела в Черное море ракетоноситель: сколько "Калибров" готовы к удару

На утро 6 апреля агрессорка Россия держит в Черном море носитель крылатых ракет типа "Калибр". Возможный залп составляет четыре ракеты.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

В Азовском море корабли русского флота отсутствуют. В Средиземном море враг держит носитель "Калибров". Общий залп – восемь ракет.

В свою очередь, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отмечала, что угроза для Украины остается из-за активности врага в Черном море.

"Угроза с моря сохраняется и несколько усилена. Поскольку враг накануне вывел подводный ракетоноситель на боевое дежурство. Мы зафиксировали этот факт", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, ночью и утром 6 апреля РФ ударила дронами и ракетами. В частности, впервые за длительное время россияне ударили одним "Калибром" из акватории Черного моря. Воздушная цель была уничтожена.

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