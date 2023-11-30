Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия вывела в Черное море ракетоносители: что известно об угрозе из воздуха

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
610
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия вывела в Черное море ракетоносители: что известно об угрозе из воздуха

Корабль "Буян-М" запускает ракеты "Калибр"/Фото: российские ОМП

Общий залп "Калибров" составляет до 16 ракет.

По состоянию на утро 30 ноября в Черном море дислоцируются 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет.

Данные приводит прессслужба Военно-морских сил Украины.

"В Черном море находится 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет до 16 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном море — 2 вражеских корабля", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что за сутки в интересах страны-террористки проход по Керченскому проливу корабли движение не совершали.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают в ВМС.

Напомним, что Россия разворачивает на фронте новую дивизию десантников. Что известно о подразделении – читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
610
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация