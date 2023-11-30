Россия вывела в Черное море ракетоносители: что известно об угрозе из воздуха

По состоянию на утро 30 ноября в Черном море дислоцируются 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет.

Данные приводит прессслужба Военно-морских сил Украины.

"В Черном море находится 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет до 16 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном море — 2 вражеских корабля", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что за сутки в интересах страны-террористки проход по Керченскому проливу корабли движение не совершали.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают в ВМС.

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