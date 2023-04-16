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Россия вывела в Черное море семь кораблей – сколько "Калибров" наготове

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
663
Время на прочтение
1 мин
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Россия вывела в Черное море семь кораблей – сколько "Калибров" наготове

Фото: УНИАН

В трех морях Россия держит до 15 боевых кораблей.

По состоянию на утро 16 апреля Россия держит в Черном море на боевом дежурстве семь кораблей, среди которых два – носители крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до восьми ракет.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

В Азовском море – один вражеский корабль; в Средиземном море на боевом дежурстве находится до семи вражеских кораблей, из них три – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 20 ракет.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, в ВСУ заявили о вероятности ракетных ударов на Пасху.

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Дата публикации
Просмотры
663
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