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Уровень угрозы остается чрезвычайно высоким: РФ увеличило количество кораблей в Черном море

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Уровень угрозы остается чрезвычайно высоким: РФ увеличило количество кораблей в Черном море

РФ наращивает в Черном море количество ракетоносителей / Фото: Associated Press

РФ наращивает корабельную группировку.

Уровень угрозы остается очень высоким. Вражеская группировка кораблей в Черном и Азовском морях к 12.00 увеличилась до единиц. Из них четыре – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп которых до 34 ракет.

Об этом сообщает командование Военно-Морских сил ВС Украины.

В то же время в Азовском и Средиземном морях обстановка – без изменений.

Накануне Российская Федерация 29 мая вывела в Черное море один надводный и два подводных ракетоносителя.

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Дата публикации
Просмотры
796
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