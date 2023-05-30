Уровень угрозы остается чрезвычайно высоким: РФ увеличило количество кораблей в Черном море

Уровень угрозы остается очень высоким. Вражеская группировка кораблей в Черном и Азовском морях к 12.00 увеличилась до единиц. Из них четыре – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп которых до 34 ракет.

Об этом сообщает командование Военно-Морских сил ВС Украины.

В то же время в Азовском и Средиземном морях обстановка – без изменений.

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Накануне Российская Федерация 29 мая вывела в Черное море один надводный и два подводных ракетоносителя.

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