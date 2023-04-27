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Россия вывела в Черное море три носителя "Калибров": сколько ракет могут применить

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Россия вывела в Черное море три носителя "Калибров": сколько ракет могут применить

По состоянию на утро 27 апреля оккупанты имеют в Черном море 16 "Калибров". / Фото: Associated Press

Всего в морской акватории семь кораблей вражеского флота.

По состоянию на утро 27 апреля российские кафиры держат в акватории Черного моря три ракетоносителя. По сравнению с вечером минувшего дня количество вражеских кораблей увеличилось.

Об этом сообщили в пресс-центре командования Военно-морских сил ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся семь вражеских кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 24 ракет", — говорится в сообщении.

Тем временем в Азовском море находится один вражеский корабль. В Средиземном – до четырех кораблей, из них один носитель крылатых ракет "Калибр". Их залп – до 16 ракет.

Как сообщалось, 26 апреля в Черном море на боевом дежурстве находились четыре вражеских корабля. Среди них – два носителя крылатых ракет "Калибр".

Напомним, в ночь на 27 апреля российская армия обстреляла Николаев четырьмя ракетами "Калибр", запущенными из акватории Черного моря. В результате удара погиб один человек. Более 20 человек получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
707
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