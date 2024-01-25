Россия вывела в Черное море вражеские корабли: сколько "Калибров" готовы для атаки

Также Россия держит корабли с ракетами в Средиземном море.

По состоянию на 08:00 25 января в Черном море находятся 4 вражеских корабля. Общий залп составляет 8 крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщают Военно-Морские Сил Вооруженных Сил Украины.

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"В Черном море дислоцируются 4 вражеских корабля, среди которых — 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп — до 8 ракет. В Азовском море — 1 вражеский корабль. В Средиземном море — 2 вражеских корабля, среди которых — 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет", — говорится в сообщении.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Азовского моря – 11 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю – 14 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — подчеркнули в ВМС.

Напомним, в ночь на 25 января оккупанты совершили две атаки БпЛА на Одессу. Есть пострадавшие и повреждения.

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