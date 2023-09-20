Россия вывела в Черном море боевые корабли – сколько "Калибров" наготове

Россияне удерживают в Черном море восемь кораблей, в том числе ракетоноситель с "Калибрами".

В Черном море на боевом дежурстве по состоянию на 20 сентября российские военные держат восемь вражеских кораблей. Среди них один ракетоноситель с восемью "Калибрами".

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет", — говорится в сообщении.

В Азовском и Средиземном море Россия удерживает по одному вражескому кораблю. Ракетоносителей среди них нет.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия активнее использует "Шахеды" для ударов по Украине.

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