Россия вывела в море второй носитель «Посейдонов»: готовит ли Кремль новый ядерный шантаж

Российская подлодка (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Россия впервые вывела в море новую атомную подлодку проекта 09851 «Хабаровск», которая должна стать вторым носителем ядерных торпед «Посейдон».

Об этом сообщил обозреватель Массимо Франтарелли в соцсети X.

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По его данным, субмарина вышла из Северодвинска и направляется к Белому морю, где должно пройти морские испытания.

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В настоящее время единственной российской подлодкой, предназначенной для применения «Посейдонов», остается «Белгород» проекта 09852. «Хабаровск» должен стать вторым таким носителем.

В Defense Express предполагают, что после появления еще одного носителя Москва может снова активизировать ядерный шантаж Запада, используя тему Посейдонов. Предыдущая волна таких заявлений пришлась на осень 2025 г., когда Россия объявила о завершении испытаний этой системы.

Что известно о «Хабаровске»

Подлодку заказали еще летом 2012 года, а заложили в 2014-м. Большинство его характеристик засекречено.

Строительством занимался "Севмаш", а разработку и проектирование осуществляло Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин".

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На воду Хабаровск спустили в ноябре 2025 года. После этого продолжалась достройка, занявшая менее десяти месяцев.

С момента закладки до начала морских испытаний прошло около 12 лет. В то же время, говорить о завершении работ пока рано — субмарина еще должна пройти все испытания и процедуру принятия на вооружение.

По имеющейся информации, "Хабаровск" может иметь длину около 135 метров и ширину 13,5 метра. Вероятно, субмарина оснащена шестью пусковыми аппаратами для "Посейдонов".

В то же время, точные данные о наличии и количестве обычных торпедных аппаратов остаются неизвестными.

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“Посейдон” в России позиционируют как подводный беспилотный аппарат с ядерной энергетической установкой и якобы практически неограниченной дальностью хода. Именно эта система неоднократно использовалась Москвой в информационной кампании для демонстрации стратегических ядерных возможностей.

Напомним, Россия опрокинула к Балтийскому морю ракетный фрегат "Адмирал Касатонов" из состава Северного флота, который может нести крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

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