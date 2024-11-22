Россия вывела в моря корабли с "Калибрами": сколько ракет угрожают Украине

В Черном и Средиземном морях находятся 30 российских кораблей.
Россия на утро 22 ноября держит в Черном и Средиземном морях семь военных кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр". Общий залп – 39 ракет.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В Черном море находятся 28 российских кораблей, из которых шесть являются носителями ракет "Калибр" общим залпом до 23 ракет.
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море зафиксированы два российских корабля. Один из них – носитель "Калибров" общим залпом до 16 ракет.
В Генштабе добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, в ночь на 22 ноября РФ атаковала Сумы дронами "Шахед". Там погибли два человека, еще 12 – получили ранения различной степени тяжести.
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