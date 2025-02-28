Россия вывела в Средиземное море корабли с "Калибрами": сколько ракет на бортах

Генштаб отмечает, что в Черном и Азовском морях вражеских кораблей нет.

По состоянию на утро 28 февраля агрессорка Россия вывела в Средиземное море носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Черном море вражеских кораблей нет;

в Азовском море вражеских кораблей тоже нет;

в Средиземном море четыре вражеских корабля, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – два судна, из них одно продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю – 13 судов, из них семь двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", – отмечает Генштаб.

Напомним, что ранее в Запорожье российский дрон попал в многоэтажку: стало известно, сколько людей удалось спасти.

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