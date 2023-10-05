Россия выводит свои корабли из Крыма: аналитики объяснили, чего боятся оккупанты

В Севастополе остаются четыре российских десантных корабля и одна подлодка.

Несколько кораблей Черноморского флота Российской Федерации были переведены из порта во временно оккупированном Крыму в порт в Новороссийск, что в Краснодарском крае РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российские военные перебросили из Севастополя в Новороссийск не менее 10 судов. ВС РФ недавно отвели из Крыма фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", три дизельные подлодки, пять десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

В отчете также упоминается о том, что на спутниковых снимках с 2 октября российский патрульный корабль проекта 22160 впервые появился в Феодосийском порту. Как отмечают аналитики, россияне, скорее всего, перебрасывают подразделения ЧФ из Севастополя на базы в более глубоком тылу.

Авторы отчета считают, что отвод кораблей с оккупированного полуострова, вероятно, "попытка защитить их от ударов Украины по российским объектам во временно оккупированном Крыму".

"Возможно, российские войска временно перебрасывают некоторые корабли в Новороссийск после многочисленных ударов по объектам ЧФ в Севастополе и его окрестностях, но, скорее всего, будут продолжать использовать порт Севастополя, который остается базой ЧФ", — говорится в отчете.

Напомним:

Днем 22 сентября во временно оккупированном Севастополе раздалось несколько мощных взрывов. Оккупационные власти сообщили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России.

Позже в Минобороны РФ заявили, что во время атаки на Севастополь средствами ПВО были сбиты пять ракет. После попадания в Севастополе объявили воздушную тревогу и перекрыли центр города. Впоследствии Стратком ВСУ подтвердил поражение штаба командования Черноморского флота РФ.

Sky News со ссылкой на информацию ВВС Украины сообщили, что удар нанесли ракеты большой дальности Storm Shadow, которые предоставило Соединенное Королевство.

В результате удара по штабу Черноморского Флота России погиб его командующий Виктор Соколов и более 30 офицеров.

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