Россия взорвала бомбу массового экологического поражения: Зеленский – о последствиях уничтожения Каховской ГЭС

Зеленский назвал последствия из-за подрыва оккупационной армией Каховской ГЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Бухарестской девятки" прокомментировал уничтожение российской террористической армией Каховской ГЭС. Он отметил, что Россия взорвала бомбу массового экологического поражения.
Об этом говорится в обращении Зеленского.
Президент Украины отметил, что российские террористы взорвали Каховскую ГЭС 6 июня в 2:50. Это был спланированный и контролируемый взрыв. Объем водохранилища, которое держала эта дамба – одно из крупнейших водохранилищ Украины.
Зеленский сообщил, что из-за преступления российских террористов теперь затапливает южные регионы Украины, в которых до начала полномасштабной войны проживало 100 тысяч украинцев. Под воду ушли 80 городов и сел.
"Каховское водохранилище было источником питьевой воды для миллионов людей. Теперь вместо водопровода — только подвоз воды. Представьте: для городов, в которых живут десятки и сотни тысяч человек. Каховское водохранилище было источником воды и для фермерства, для аграрного производства. Колоссальные площади теперь без орошение. И сейчас даже трудно определить, какими будут последствия для окружающей природной среды... Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. И это – настоящий экоцид!", — подчеркнул президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что российская оккупационная армия уже почти год контролирует территории Каховской ГЭС. Террористы намеренно заминировали объект и взорвали его.
"И взорвать ее как-то извне, обстрелами физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами. И взорвана ими. И это еще раз демонстрирует, с каким цинизмом Россия относится к людям, чью землю захватила, и что на самом деле Россия несет Европе и миру Это самая крупная рукотворная экологическая катастрофа в Европе и за десятки лет, и это самый опасный террорист в мире, и поэтому поражение России – поражение, которое мы все равно обеспечим – будет наиболее весомым вкладом в безопасность нашего с вами региона, нашей Европы и всего мира", — сказал президент.
Подрыв Каховской ГЭС: что известно
Утром, 6 июня, ОК "Пивдень" сообщило, что российская террористическая армия намеренно подорвала Каховскую ГЭС.
Из-за подрыва станции вода из Днепра уже затапливает Новую Каховку и Херсон. Оккупанты устроили обстрелы во время эвакуации населения.
В Херсонской области происходит эвакуация из опасных районов. "Укрзализныця" запустила из Херсона первый эвакуационный поезд, уже отправившийся из города для спасения жителей области, оказавшихся в зоне риска из-за подрыва ГЭС.
После этого президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что подрыв Каховской ГЭС может лишить питьевой воды жителей Херсонщины и оккупированного Крыма, а также представляет угрозу Запорожской АЭС.
В Кремле цинично отрицают, что они взорвали Каховскую ГЭС
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