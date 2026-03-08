Россия взяла «осторожную паузу» на одном из участков фронта: что происходит

Армия РФ / © Associated Press

На севере Харьковской области российские войска находятся на так называемой «осторожной паузе».

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

По его словам, на большинстве направлений в регионе в последнее время почти не фиксируются боевые столкновения.

В то же время определенная активность противника все же наблюдается, в частности, в районе Сотницкого Казачка, где российские войска пытаются проводить отдельные попытки продвижения.

Трегубов пояснил, что нынешнее затишье может быть связано с перегруппировкой сил или восстановлением потерь, понесенных российскими подразделениями.

"Тот факт, что россияне сейчас не способны проводить эффективные наступательные действия или даже серьезные попытки инфильтрации, может свидетельствовать либо о паузе для перегруппировки, либо о восстановлении после полученных поражений", - отметил он.

Вместе с тем, украинские военные фиксируют накопление личного состава и техники на Великобурлуцком и Слобожанских направлениях, что может свидетельствовать о подготовке к дальнейшим действиям.

По словам спикера, ситуация в районе Липцев существенно не влияет на общую оперативную обстановку. Там сохраняется низкая интенсивность сражений, хотя враг периодически пытается активизироваться.

Почему Россия меняет тактику

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российское командование вынуждено пересматривать свои планы на фронте из-за украинских контратак на юге.

По их данным, Россия опрокидывает часть боеспособных подразделений с востока Украины на Запорожское направление, где украинские силы заставили окупантов срочно менять расположение войск.

В частности, речь идет о передислокации подразделений 68 армейского корпуса, а также элитных подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Кроме того, аналитики зафиксировали перемещение части 76-й десантно-штурмовой дивизии из Покровского направления в район Орехова.

В ISW считают, что такие действия российского командования являются реакцией на украинские контратаки, сорвавшие планы России по дальнейшему наступлению на юге Украины.

Война в Украине — последние новости

Украинские защитники за последний месяц уволили на Запорожском направлении больше территорий, чем оккупировал противник.

По данным аналитиков, февраль стал переломным – за последние две недели месяца Силы обороны отвоевали больше земель, чем захватил враг. Всего с начала года уволено около 257 кв. км.

Украинские военные уничтожили российский противолодочный вертолет Ка-27 над акваторией Черного моря. Операцию провели ВМС ВСУ.