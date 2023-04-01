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Россия "взялась" за Авдеевку из-за провала под Бахмутом: в Минобороны рассказали о ситуации на фронте

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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827
Время на прочтение
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Россия "взялась" за Авдеевку из-за провала под Бахмутом: в Минобороны рассказали о ситуации на фронте

Фото: Командующий Тарнавским

Российские войска пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области.

Армия России ведет наступление сразу на четырех направлениях, однако не может добиться значительного успеха. Кафиры пытаются окружить Авдеевку в Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Ганна Маляр.

"Наибольшие усилия сосредотачивают на установлении контроля над Бахмутом, пытаются продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеют незначительные переменные успехи. Но захватить город не может. Вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои. Также враг ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью окружить город и блокировать пути снабжения", — рассказала она.

Ганна Маляр также отметила, что, в целом, ситуация на востоке в районах ведения оборонной операции остается достаточно сложной.

Россия проводит основные наступательные действия одновременно на четырех направлениях – Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском. Преимущественно – без успеха.

Кроме того, бои продолжаются в Белогоровке и Марьинке.

Напомним, заместитель министра обороны Ганна Маляр рассказала, что соотношение потерь ВСУ и оккупантов на востоке Украины составляет 1:10.

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать оборону Бахмута.

В Авдеевке из-за обстрела погиб 5-месячный малыш, мать которого накануне умоляли эвакуироваться.

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Дата публикации
Просмотры
827
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