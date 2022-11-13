"Россия является стороной войны": советник Байдена прокомментировал возможность мирных переговоров

Россию нельзя считать добросовестной стороной в переговорах, пока в Кремле считают, что могут захватить столько территории, сколько хотят.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан перечислил четыре основных принципа, которых согласованно придерживается американское правительство относительно возможности проведения Украиной мирных переговоров с Российской Федерацией.

Его выступление на брифинге в воскресенье, 13 ноября, цитирует посольство США в Киеве.

Во-первых, советник Байдена напомнил заявление президента США о том, что Украина сама решает, когда и как она хочет вести переговоры. “Ничего об Украине без Украины. Мы не будем давить на них, мы не будем им диктовать”, — повторил главный тезис Салливан.

Во-вторых, США придерживаются позиции относительно справедливого мира, основанного на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые "не придуманы нами, а закреплены в Уставе ООН".

"Лидеры G7 говорили об этих принципах справедливого мира, включая территориальную целостность. Об этом говорил и президент Зеленский”, – уточнил советник Байдена.

В-третьих, то, что Россия увеличила свою так называемую "аннексию" украинской территории, не является признаком серьезного отношения к переговорам.

"Пока Россия придерживается позиции, что она может захватить столько территории, сколько хочет, трудно считать ее добросовестной стороной в переговорах", — подчеркнул Салливан.

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Четвертый элемент, по его словам, это сделать все возможное, включая объявленную вчера военную помощь, чтобы дать возможность Украине оказаться в лучшей возможной позиции на поле боя, а также, чтобы, когда Украина примет решение о дальнейших действиях, она оказалась в лучшей возможной позиции за столом переговоров.

Джейк Салливан отметил еще один важный пункт относительно того, когда Украина будет готова к проведению переговоров.

"Всем понятно на 100 процентов, что Украина является стороной мира в этом конфликте, а Россия является стороной войны. Россия напала на Украину Если бы Россия решила прекратить воевать в Украине и ушла, это был бы конец войны. Если бы Украина решила прекратить борьбу и сдаться, это был бы конец Украины", – подчеркнул советник Байдена.

По его мнению, все дискуссии в западной прессе по поводу готовности Украины к переговорам не учитывают основной момент: Россия продолжает, даже за последние 24 часа, выдвигать "удивительные претензии относительно аннексированной территории — "территории России" — включая территорию, которую они только что покинули" .

“В этом контексте наша позиция остается такой же, как и была – это тесные консультации и поддержка президента Зеленского и Украины. И эта позиция общая для всего правительства США”, — резюмировал Салливан.

Напомним, недавно в Белом доме заявили, что администрация президента США не ведет непубличных переговоров с Россией по Украине, а обсуждает только те вопросы, которые касаются конкретно двусторонних отношений.

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